Una decima tappa spettacolare e imprevedibile questa Roquetas de Mar-Rincón de la Victoria. La fuga, come da pronostico, va in porto, ma a sorpresa la Jumbo-Visma non tiene sotto controllo il distacco e lascia andare la maglia rossa che era sulle spalle di Roglic. Michael Storer vince la sua seconda tappa di questa Vuelta, dopo l'acuto al Balcon de Alicante, ma i riflettori sono tutti su Odd Christian Eiking, la nuova maglia rossa. 12 minuti guadagnati ai leader della generale, in una giornata iniziata da 19esimo in classifica a più di 9 minuti dalla testa. Lo spettacolo non è mancato nemmeno tra i big, con Roglic all'attacco in salita per formare il consueto vuoto alle sue spalle. Soffrono tutti e si staccano anche Mas e Lopez, i più vicini allo sloveno in classifica. Poi il colpo di scena: Roglic cade in discesa, ma per fortuna senza conseguenze di rilievo. Viene rimontato dai due corridori della Movistar con cui taglia il traguardo. Perdono Bernal e Yates e Ciccone.

Michael Storer concede il bis: Rincon de la Vitoria è sua

La classifica generale

1. EIKING 38h37m36s 2. MARTIN +58'' 3. ROGLIC +2'17'' 4. MAS +2'45'' 5. LOPEZ +3'38'' 11. CICCONE +6'10''

Prime 2 ore a 50 km/h di media

Il gruppo non lascia andare la fuga nei primi 90 km di frazione percorsi a velocità folle. Ci provano in tanti tra cui anche Richard Carapaz che viene subito marcato a uomo dal gruppo. La maglia verde Jacobsen rimane attardata ai -80km dal traguardo: poco male per lui, perchè non ci sarà volata in questa tappa. Poco dopo prende piede l'attacco di giornata formato da ben 31 corridori.

Fuga di 31, ci sono Bagioli e Trentin

Dalla composizione del gruppo di attaccanti si capisce subito che saranno loro a giocarsi la vittoria di tappa. Nei 31 battistrada ci sono anche Trentin e Bagioli che provano a rendersi protagonisti sull'approccio della salita finale. La gamba migliore è però di Michael Storer che scatta ai -4 dal GPM e saluta i compagni di fuga. Guillaume Martin sfida Eiking per la maglia rossa con i due divisi da circa 30 secondi nella generale. Il francese scatta, ma il norvegese della Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux è più solido e scollina in vantaggio sul corridore della Cofidis. Nei 15 km di discesa verso il traguardo Storer amministra 20 secondi sugli inseguitori e vola verso la vittoria. Lo sprint per il secondo posto se lo aggiudica Vansevenant davanti a Champoussin. Quinto Eiking che diventa la nuova maglia rossa.

Roglic perde la maglia, ma stacca i rivali

La Jumbo si disinteressa della maglia rossa e lascia a alla fuga con Eiking un vantaggio che in alcuni momenti a toccato i 13 minuti. Sulla salita di seconda categoria in programma oggi non mancano comunque i fuochi d'artificio: Roglic attacca in solitaria e non riceve risposta da nessuno dei rivali per la Vuelta. Dietro si organizzano il duo della Movistar formato da Mas e Lopez che cercano di limitare i danni insieme a Jack Haig. Pagano un prezzo più alto Bernal e Yates che non riescono a mantenere le ruote dei primi inseguitori dello sloveno. Finisce indietro anche Ciccone, mentre ancora buoni segnali in salita per Fabio Aru che rimane con Bernal.

Che azione di Roglic: scatta e guadagna, altri 37" su Bernal

Roglic cade in discesa

Rischia troppo Primoz Roglic dopo lo scollinamento. Per mantenere il vantaggio, comunque esiguo, su Mas, si lancia in una discesa al limite. Il corridore della Jumbo-Visma cade in una curva, fortunatamente senza conseguenze gravi. Riparte subito e si accoda al "gruppetto Movistar" con cui arriverà al traguardo. Rientrano su questo drappello anche Vlasov, Kuss e Grossschartner: per loro 11'49'' di ritardo dal vincitore Storer. Dietro ci sono Bernal e Yates che pagano 37 secondi da Roglic. Aru arriva con loro, mentre Ciccone chiude a 1'14'' dal gruppo dei migliori.

Roglic cade in discesa, "Sto bene. No rischi, no gloria"

L'ordine di arrivo

1. STORER 4h29m01s 2. VANSEVENANT +22'' 3. CHAMPOUSSIN +22'' 4. VAN BAARLE +22'' 5. EIKING +22'' 36. MAS +11'49'' 37. ROGLIC +11'49'' 43. BERNAL +12'26'' 45. ARU +12'26'' 47. CICCONE +13'05''

Vuelta, dove vederla in tv e in live streaming

Tutte le tappe della 76a edizione della Vuelta saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dal 14 agosto al 5 settembre, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

