Romain Bardet ritorna ad assaporare il gusto del successo dopo 4 anni e lo fa in grande stile con un arrivo in solitaria sul traguardo del Pico Villuercas. Erano 18 i corridori in fuga oggi, ma il favorito d'obbligo era proprio il francese che conquista anche la maglia di miglior scalatore, sfilandola a Damiano Caruso. Interessanti le schermaglie nel gruppo dei migliori della classifica nel finale di tappa: Miguel Angel Lopez scatta a 3km dal traguardo, fa il vuoto, ma il solito Primoz Roglic ricuce il gap con un forcing notevole nell'ultimo chilometro. All'arrivo lo sloveno paga solo 4'' a Lopez, mentre tra gli altri resistono solo Bernal, Mas e Haig. Eiking rimane in maglia rossa, perdendo solo 20 secondi da Roglic.

Romain Bardet trionfa nella tappa 14 della Vuelta 2021 Credit Foto Getty Images

La classifica generale

1. EIKING 55h03m17s 2. MARTIN +54'' 3. ROGLIC +1'36'' 4. MAS +2'11'' 5. LOPEZ +3'04'' 6. HAIG +3'35'' 7. BERNAL +4'21'' 8. YATES +4'49'' 9. KUSS +4'59'' 10. GROSSSCHARTNER +5'31'' 11. VLASOV +6'04'' 12. CICCONE +6'16'' 13. MADER +6'47'' 14. MEINTJES +7'07'' 15. DE LA CRUZ +7'11''

18 fuggitivi, c'è anche Bardet

Tappa che prende subito una fisionomia precisa, con la fuga di giornata che prende il largo già in avvio di frazione. Tra i 18 attaccanti anche nomi importanti come Bardet, Tratnik, Pidcock e Demare. Il gruppo da il via libera lasciando 10 minuti ai battistrada che vanno a giocarsi la vittoria di tappa.

La fuga, tappa 14 Vuelta 2021 Credit Foto Getty Images

Bardet leader degli scalatori

Romain Bardet in fuga con l'intento di guadagnare punti preziosi per la classifica dei GPM e superare Caruso. Missione compiuta già con la vittoria sulle prime due salite di giornata.

Il muro di Puerto Collado de Ballesteros Credit Foto Getty Images

Prodhomme prova l'assolo

Molta attività nella fuga durante i chilometri di avvicinamento all'ultima salita. Nicolas Prodhomme se ne va insieme a Vanmarcke e Navarro, i quali sono protagonisti di una caduta in discesa. Il francese rimane quindi da solo in testa e approccia l'ultima salita di giornata da solo in testa.

Vine cade contro la sua ammiraglia, tutto per una borraccia

Bardet vince in solitaria

Il gruppo dei fuggitivi si ricompatta intorno ai 10 km dalla conclusione fino al momento dello scatto di Romain Bardet. Il francese rimonta agevolmente su Prodhomme e vola verso il successo. Dietro di lui Herrada e Vine (caduto nel corso della tappa) si giocano il secondo posto che in volata si aggiudica lo spagnolo.

Lopez stuzzica Roglic, Eiking resiste

Bagarre anche nel gruppo maglia rossa. Prima ci provano Guillaume Martin e Giulio Ciccone, ma è solo lo scatto di Miguel Angel Lopez ha fare il vuoto. Roglic e Kuss si organizzano per tenere sotto controllo il colombiano ed è lo stesso sloveno in prima persona a forzare nel chilometro finale. Al traguardo il guadagno di Lopez è solo di 4 secondi. Con Roglic arrivano i soliti Haig, Mas e Bernal. Perdono qualcosa i primi due della generale Eiking e Martin: il norvegese rimane in rosso lasciando sul campo solo 4 secondi al francese.

A Pico Villuercas c’è solo Bardet, vittoria dopo 4 anni

Classifiche e risultati

L'ordine d'arrivo

1. BARDET 4h20m36s 2. HERRADA +44'' 3. VINE +44'' 4. PIDCOCK +1'12'' 5. CHAMPOUSSIN +1'14'' 16. LOPEZ +10'25 17. ROGLIC +10'29'' 18. MAS +10'29'' 19. BERNAL +10'29'' 20. HAIG +10'29'' 25. CICCONE +10'45'' 28. MARTIN +10'45'' 30. EIKING +10'49''

