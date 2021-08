Un'autentica impresa quella realizzata oggi da Rafal Majka. Il corridore della UAE evade dal gruppo a 120 km dal traguardo, insieme al nostro Fabio Aru, per tentare il colpo da lontano. Il sardo si stacca intorno ai -90 e da lì in avanti il polacco fa corsa solitaria. Tanti attacchi alle sue spalle, ma nessuno è in grado di rientrare sul corridore della UAE. Dopo 4 anni Majka ritorna al successo, dedicato al padre morto di Covid recentemente. Giornata che si può definire di calma per i big della classifica, con qualche attacco registrato solo nel finale di una tappa comunque non eccessivamente dura. Yates prende 15'' ai vari Roglic, Mas e alla maglia rossa Eiking, corridore anche oggi molto solido.

Majka da solo al comando per 90 km, Vuelta Credit Foto Getty Images

L'ordine d'arrivo

1. MAJKA 4h51m36s 2. KRUIJSWIJK +1'27'' 3. HAMILTON +2'19'' 4. YATES +2'42'' 5. CICCONE 2'57'' 6. EIKING +2'57'' 10. MAS +2'57'' 11. LOPEZ +2'57'' 14. ROGLIC +2'57'' 15. BERNAL +2'57''

Classifiche e risultati

La Movistar neutralizza i primi attacchi

Partenza subito a fionda per questa tappa. Uomini come Kuss, De La Cruz e Caruso cercano subito di formare un azione in testa alla corsa, ma la Movistar annulla subito l'iniziativa: troppo pericoloso Kuss in chiave classifica generale.

La fuga della mattina Credit Foto Getty Images

Tanta Italia in fuga

Sulla prima salita di giornata si forma la fuga di giornata. Rafal Majka e Fabio Aru scattano e prendono subito un buon vantaggio, mentre alle loro spalle si alternano gli scatti dal gruppo. Nella ventina di corridori all'attacco nomi importanti come quello di Kruijswijk, Poels, Nieve, Juanpe Lopez, Verona e il già due volte vincitore di tappa Storer. Ci sono anche Brambilla, Petilli e Bagioli a rappresentanza dell'Italia.

Fabio Aru, in fuga con Majka in avvio di tappa, Vuelta Credit Foto Getty Images

Majka stacca Aru e vola in solitaria

Sul secondo GPM di giornata Majka stacca in maniera secca Aru: comunque da lodare il sardo visti i problemi di salute dei giorni scorsi. Il polacco si lancia verso una cronometro individuale di 90 km. Intanto dal drappello inseguitori scatta Kruijswijk quando il ritardo dalla testa della corsa ha già toccato i 2'20''. Inizia un duello a distanza tra i due forti ed esperti corridori ai piedi del GPM del Puerto de Mijares, con i suoi infiniti 20km di ascesa.

Impresa completata

Rafal Majka non cede nel finale e supera brillantemente l'ultimo gpm di giornata e vola verso il traguardo. Kruijswijk si accontenta del secondo posto a un minuto e mezzo di distanza, completa il podio Cris Hamilton.

Majka, da leggenda! Vittoria e dedica al papà morto di Covid

Si muove Yates

Una tappa poco spettacolare nel gruppo maglia rossa. Eiking e l'Intermarchè si difendono al meglio, si vedono alcuni tentativi di attacco solo vicino al traguardo. Yates è il più convinto e porta a casa un bottino di 15'' sui rivali della classifica. Tutto rimandato alla terza settimana, anche se molto dipenderà dal disegno delle tappe che ad esempio mercoledì propongono i laghi di Covadonga molto distanti dal traguardo: difficile così vedere differenze importanti in chiave classifica.

La classifica generale

1. EIKING 59h57m50s 2. MARTIN +54'' 3. ROGLIC +1'36'' 4. MAS +2'11'' 5. LOPEZ +3'04'' 6. HAIG +3'35'' 7. BERNAL +4'21'' 8. YATES +4'34'' 9. KUSS +4'59'' 10. GROSSSCHARTNER +5'31'' 11. VLASOV +6'04'' 12. CICCONE +6'16'' 13. MADER +6'47'' 14. MEINTJES +7'07'' 15. DE LA CRUZ +7'11''

Eiking sempre in maglia rossa Credit Foto Getty Images

