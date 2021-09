Lo spettacolo è finalmente arrivato sulle strade della Vuelta. Miguel Angel Lopez pennella un attacco fantastico a 3 chilometri dalla cima del durissimo Altu d'el Gamoniteiru e vola verso il successo di tappa. Roglic non perde la testa, lascia andare il colombiano per curare il più pericoloso avversario per la classifica Enric Mas. Sul finale lo sloveno sprinta e stacca sia Mas che Bernal, riportandosi a soli 14 secondi dal vincitore Lopez. Giornata contraddistinta dalla fuga solitaria di Michael Storer, per 65 km in testa alla corsa. L'australiano, già due volte vincitrore di tappa, viene ripreso solo a 5 km dalla cima finale. La maglia rossa di Roglic si rafforza e per l'uomo della Jumbo Visma è un altro passo verso la vittoria finale.

Fuga di 32 uomini, ci sono Aru e Majka

Al contrario di ieri, la fuga prende vantaggio sul gruppo e si costituisce di 32 corridori. Ci sono numerosi vincitori di tappa come Majka, Storer e l'ex maglia rossa Taaramae. Italia ben rappresentata con Brambilla, Antonio Nibali, Puccio e Fabio Aru in quello che dovrebbe essere il suo ultimo tappone di montagna in carriera. 5 minuti il vantaggio massimo sul gruppo controllato dalla Bahrain Victorious di Haig.

Storer vuole la classifica scalatori

Team DSM che gioca con due punte per quanto riguarda la maglia a pois detenuta da Bardet. In fuga c'è Storer che toglie punti a Majka sul primo GPM di giornata e prende la leadership degli scalatori sulla salita successiva lanciandosi in un attacco solitario a 70 km dal traguardo.

Giornata da applausi per Storer

Michael Storer è l'unico dei fuggitivi a resistere al ritorno del gruppo e conduce la gara mantendendo 2 minuti sul plotone all'attacco del Gamoniteiru, l'ultima tremenda salita di giornata.

Classifiche e risultati

