Giornata assolutamente da dimenticare per. Il campione olimpico di Tokyo , infatti, saluta già la classifica generale dopo la prima tappa di montagna, con arrivo a Picón Blanco, vinta da Taaramäe. La salita della Castilla y León fa male a tanti, compreso al 2° classificato della Vuelta 2020 che non potrà quindi battagliare conper la maglia roja in questa stagione. Carapaz prima si era staccato, poi era riuscito a rientrare, ma all'ultima accelerata del gruppo ha dovuto lasciare sul piatto 1' ai suoi rivali . Non solo, una volta finita la tappa ha scoperto di essere stato anche penalizzato di 20'' dalla Giuria.

Il perché? I Commissari di Giuria l'hanno pizzicato a fare rifornimento all'ammiraglia negli ultimi 20 km. Da regolamento, infatti, non è possibile né fare rifornimento all'ammiraglia né con i vari componenti dello staff di squadra appostati a bordo strada. Stessa regola che aveva penalizzato Ciccone al Giro, per intenderci, o che aveva tolto addirittura la maglia gialla ad Alaphilippe al Tour 2020.

Con questa penalizzazione, quindi, Carapaz scivola al 27° posto a 2'15'' da Taaramäe, il nuovo leader, e a 1'45'' da Roglic. 200 franchi svizzeri di multa per il corridore ecuadoriano, più 1000 franchi svizzeri di multa anche al suo ds Matteo Tosatto.

