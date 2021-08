Ciclismo

Ciclismo, Vuelta di Spagna 2021 - Primoz Roglic: "Ho perso la maglia? Sono sopravvissuto, sono felice lo stesso"

VUELTA DI SPAGNA - Primoz Roglic perde la maglia di leader della classifica generale dopo la vittoria di Taaramäe, ma lo sloveno non si perde d'animo: "Non serve per forza averla adesso. La squadra ha fatto quello che doveva fare e l'ha fatto bene".

