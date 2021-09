Era la giornata delle risposte alla Vuelta di Spagna. L'arrivo ai Laghi di Covadonga non lascia indietro dubbi: Primoz Roglic è il più forte anche in salita. Lo sloveno risponde ad un attacco di Bernal a 60 chilometri dal traguardo e insieme al colombiano guadagna quasi 2 minuti sugli altri uomini di classifica. Sulla scalata finale, Bernal va in crisi e per Roglic diventa una ascesa solitaria. Dominio assoluto per lui che arriva al traguardo con un minuto e mezzo sugli inseguitori. Doppietta per la Jumbo Visma grazie all'ottimo secondo posto di Sepp Kuss. Nulla da fare per il duo della Movistar formato da Mas e Lopez, mai in grado di proporre una risposta a Roglic e completamente passivi a livello strategico. Maglia rossa che cambia padrone: Eiking si stacca già sul primo GPM di giornata per poi cadere in discesa. Roja che torna sulle spalle di Roglic.

Ci provano Aru, Trentin e Antonio Nibali

Primi 80 chilometri di tappa corsi pancia a terra dai corridori.Tanti tentativi di attacco, ma il gruppo non molla la presa. Sulla prima scalata al GPM della Collada Llomena riescono ad evadere 24 corridori: De la Cruz è il meglio piazzato, ci sono anche Fabio Aru, Matteo Trentin e Antonio Nibali. Si rivede anche Mikel Landa ma l'iniziativa degli attaccanti viene neutralizzata dal gruppo maglia rossa già al termine della discesa, quando mancano 70 km alla conclusione.

Bernal spacca la corsa a 60km dall'arrivo

La tappa cambia il suo corso sulla seconda scalata alla Collada Llomena. Egan Bernal attacca secco ai -61km dal traguardo, risponde alla grande solo Roglic. Miguel Angel Lopez tenta di ricucire lo strappo, ma le gambe non sono quelle dei due al comando e viene riassorbito dagli altri uomini di classifica tra cui il compagno Mas. Allo scollinamento Roglic e Bernal contano già un minuto di vantaggio. Distacco che raddoppia nel tratto di discesa toccando i due minuti prima dell'inizio della salita finale. Discesa bagnata e pericolosa: a farne le spese sono Vlasov e la maglia rossa Eiking (staccato già in salita) che finiscono entrambi a terra.

Bernal va in crisi, Roglic vola verso la vittoria

Salita finale ai Laghi di Covadonga lunga e intensa. Paga il prezzo più alto Bernal che va in crisi e si stacca da Roglic. Lo sloveno tiene un passo costante e completa una giornata perfetta che gli vale la tripletta in questa Vuelta. Il gruppo inseguitore si infiamma solo nel finale: Mas, Lopez e Kuss scattano riportandosi su Bernal. Il giovane corridore della Jumbo vince la volata per il secondo posto, mentre per gli uomini della Movistar fa male il ritardo da Roglic: un minuto e 35 secondi.

Si lotta per il secondo posto?

Primoz Roglic può ora gestire un vantaggio superiore ai 2 minuti su Enric Mas. La battaglia nei prossimi giorni potrebbe ridursi a quella per il secondo posto con Lopez, Haig, Martin e Bernal che proveranno a scalzare Mas.

Classifiche e risultati

