Ciclismo, Vuelta di Spagna 2021 - Roglic: "Non ho mai fatto l'Alto de Velefique", e il giornalista gli mostra la mappa

VUELTA DI SPAGNA - Sentito a fine tappa, a Roglic gli viene chiesto cosa pensa della frazione dell'Alto de Velefique, ma lo sloveno risponde di non conoscere questa salita non avendola mai fatta. Ecco che il giornalista gli viene in soccorso facendogli vedere l'altimetria attraverso un celluare: "Spero che sia una buona giornata" aggiunge lo sloveno.

00:01:48, un' ora fa