Emozione pura nel finale della tappa numero 11 di questa Vuelta. Sul muro di Valdepeñas de Jaén i migliori della classifica si sono dati battaglia per conquistare un ambito successo sulle brutali rampe al 20%. Ad avere la meglio è stato l'uomo più atteso, Primoz Roglic che ha tenuto a bada un arrembante Enric Mas, andando a vincere la frazione andalusa. Bene comunque il giovane spagnolo che insieme al compagno Migue Angel Lopez rimangono i rivali più credibili dello sloveno della Jumbo-Visma. Eiking rimane in maglia rossa perdendo solo 11'' da Roglic.

Dopo una trentina di km si sgancia dal gruppo un drappello di 5 corridori: Edward Planckaert (Alpecin-Fenix), Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) e Harm Vanhoucke (Lotto Soudal). La Jumbo-Visma non ha intenzione di ripetere la situazione vista ieri e mantiene sotto controllo il distacco dalla testa della corsa, mai sopra i 2 minuti.

