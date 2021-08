Ciclismo

Ciclismo, Vuelta di Spagna 2021 - Roglic stacca Bernal e gli altri, copertina tutta per Caruso: gli highlights della 9a

VUELTA DI SPAGNA - Andiamo a rivivere le emozioni della 9a tappa della Vuelta che ha visto il trionfo in solitaria di Damiano Caruso. Andanto in fuga al termine della prima salita e poi si è fatto 71 km in solitaria resistendo al ritorno di Roglic e Enric Mas. Che tappa dello sloveno e dello spagnolo che si sono avvantaggiati su tutti in classifica, male Bernal.

00:04:20, un' ora fa