Balcón de Alicante, con Jakobsen concederà il bis o Philipsen piazzerà il tris? Sono loro due i velocisti di riferimento, con tanti altri corridori a caccia di riscatto dopo gli ultimi sprint andati male. Ci si è divertiti sul, con il successo di Storer mentre Roglic ha tenuto la maglia roja . Ma dopo questa due-giorni di salite, ecco che torna la pianura che metterà in esame lo stato di forma dei velocisti, sicuramente appesantiti dagli ultimi GPM.concederà il bis opiazzerà il tris? Sono loro due i velocisti di riferimento, con tanti altri corridori a caccia di riscatto dopo gli ultimi sprint andati male.

Il percorso dell'8a tappa

Nuova tappa "facile" dopo l'arrivo in salita ad Alicante. Si va verso La Manga del Mar Menor, ma occhio comunque a qualche asperità dopo il traguardo volante di Cartagena e dopo il passaggio ad El Algar. Andrà via sicuramente la fuga, con l'idea di guadagnare su queste salitelle. Niente di eccezionale, però; se la squadre dei velocisti si organizzeranno come sanno, ci sarà un'altra volata.

Programmazione tv

Tutte le tappe della 76a edizione della Vuelta saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dal 14 agosto al 5 settembre, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

I favoriti

Jasper Philipsen e Fabio Jakobsen. Ma come arrivano questi due corridori all'appuntamento di La Manga del Mar Menor? Questo sarà sicuramente un fattore rispetto alle ultime volate, con i corridori a misurarsi con le fatiche delle ultime montagne. Detto questo, Philipsen ha dimostrato di aver qualcosa in più, seguito a ruota da Jakobsen I velocisti di riferimento in questa Vuelta, almeno per quanto riguarda questa prima settimana, sono stati. Ma come arrivano questi due corridori all'appuntamento di La Manga del Mar Menor? Questo sarà sicuramente un fattore rispetto alle ultime volate, con i corridori a misurarsi con le fatiche delle ultime montagne. Detto questo, Philipsen ha dimostrato di aver qualcosa in più, seguito a ruota da Jakobsen che è finalmente tornato alla vittoria

Una spanna sotto Arnaud Démare che, se in termini di esperienza, può insegnare il lavoro ai suoi due colleghi, in questa stagione non ha mai avuto un colpo di pedale favoloso. Questa volta spera che il treno Sinkeldam-Guarnieri sia finalmente compatto. Ci sono anche un po' di chance per l'Italia con Alberto Dainese che ha fatto vedere parecchi miglioramenti nel corso delle ultime volate. Resta al servizio invece Matte Trentin che lavorerà per Molano.

Occhio anche a Allegaert, una delle sorprese di questo inizio di Vuelta, con il belga della Cofidis che si è sempre piazzato nelle prime posizioni in volata. Attendiamo risposte anche da Meeus, il velocista della Bora Hansgrohe.

Philipsen, Jakobsen *****

Démare, Molano, Dainese, Matthews ****

Allegaert, Aberasturi, Trentin, Aranburu ***

Meeus, Mezgec, Cort Nielsen **

Minali, Vermeersch, Venturini, Laas, Einhorn, Cimolai *

Sabato 21 agosto, dalle 14:50 (collegamento tv)

