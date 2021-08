La Deceunick-Quick Step non si batte, nemmeno quando i piani di tappa saltano improvvisamente a un chilometro dalla fine. Il treno del Wolfpack era pronto per portare allo sprint il favorito di oggi Fabio Jacobsen che deve rinunciare alla volata per una foratura nel finale. Nessun problema perchè il piano B si chiama Florian Senechal che sferra lo sprint giusto negli ultimi 200 metri e resiste al ritorno di Matteo Trentin. I due fanno il vuoto: il terzo classificato Dainese si prende 2 secondi, ma ci sono diversi buchi nel gruppo, creati da un finale di tappa molto tecnico e nervoso. Nessun cambiamento in classifica generale con Eiking in rosso, aspettando le montagne del weekend.

L'ordine d'arrivo

1. SENECHAL 4h58m23s 2. TRENTIN s.t 3. DAINESE +2'' 4. MEZGEC +3'' 5. DEWULF +3'' 6. ALLEGAERT +3'' 7. EINHORN +3'' 8. SOTO +3'' 9. OLIVEIRA +3'' 10. BERNAL +6''

170 km in fuga

Al primo chilometro di tappa nasce subito la fuga del giorno. Mate (Euskaltel), Cuadros (Caja Rural) e Rubio (Burgos) si prendono la scena nei primi 170 km della tappa più lunga della Vuelta 2021. Vantaggio massimo per il trio spagnolo di 3 minuti, con il gruppo a tenere in mano la corsa.

Gruppo spezzato ai -60 dall'arrivo

Una tappa di calma piatta viene movimentata da un'accelerata improvvisa in testa al gruppo dell'AG2R a 60km dall'arrivo. Il plotone si spezza in due tronconi con Bernal e Ciccone che rimangono nel secondo gruppo. La sfuriata dura poco e la Ineos fa rientare il drappello di Bernal.

Jacobsen non fa la volata, Senechal non delude

Deceunick che prende in mano le operazioni ai -3 chilometri e costruisce il consueto treno per Fabio Jacobsen. La maglia verde alza bandiera bianca intorno ai 1200 metri dalla conclusione per una foratura e tocca a Senechal fare la volata. Krieger della Alpecin anticipa lo sprint, ma parte troppo presto. Il gruppo dietro conta diversi buchi per via delle tante curve percorse nel finale e c'è solo Matteo Trentin alla ruota del francese. Il testa a testa è avvincente, ma così come ieri all'Italia tocca il secondo posto. Bene anche Alberto Dainese che si piazza terzo seppur a 2'' dalla coppia davanti. L'unico dei big ad approfittare del convulso finale è Bernal che chiude nella top 10 e guadagna 5'' sui rivali della generale.

Classifiche e risultati

La classifica generale

1. EIKING 41h48m57s 2. MARTIN +58'' 3. ROGLIC +1'56'' 4. MAS +2'31'' 5. LOPEZ +3'28'' 6. HAIG +3'55'' 7. BERNAL +4'41'' 8. YATES +4'57'' 9. KUSS +5'03'' 10. GROSSSCHARTNER +5'38'' 11. VLASOV +6'08'' 12. CICCONE +6'20'' 13. MADER +6'54'' 14. MEINTJES +7'11'' 15. DE LA CRUZ +7'15''

Vuelta, dove vederla in tv e in live streaming

Tutte le tappe della 76a edizione della Vuelta saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dal 14 agosto al 5 settembre, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

