Taaramäe che indossava la sua prima maglia di leader in carriera di un Grande Giro, La tappa di Molina de Aragón non ci ha regalato grosse emozioni, considerando che sono andati all'attacco tre corridori (di squadre professional), ripresi a 13 km dall'arrivo, con volata finale. Situazione più piatta non ci poteva essere, eppure, il leader della classifica generale se l'è vista brutta. Era una giornata di festa perche indossava la sua prima maglia di leader in carriera di un Grande Giro, dopo la vittoria sul Picón Blanco , ma ha rischiato subito di perderla a causa di una caduta. Fortuna per lui che era dentro i 3 km...

Non so cosa sia successo

Non so davvero cosa sia successo. C’era molto nervosismo e ad un certo punto sono finito a terra, ma sto bene. Non ho subito infortuni, solo un po’ di abrasioni, ma è tutto ok. Oggi è stato incredibile, la mia squadra è stata davanti per molto tempo. Ci siamo davvero divertiti tutti insieme. È stato bellissimo

Giù la maglia roja: Taaramäe finisce a terra, ma non perde la maglia

Posso tenere la maglia fino ad Alicante

Se mercoledì non ci sarà vento, probabilmente posso tenere la maglia, e dopo domani l’arrivo è su una breve salita. Penso di avere le gambe per resistere se sarò ben posizionato ai piedi della salita. Penso di poterla tenere altre due tappe, poi la frazione di Alicante sarà una grande battaglia e, probabilmente, sarà troppo dura

Kreder rassicura: "Niente di grave per Taaramäe"

