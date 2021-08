Ciclismo

Ciclismo, Vuelta di Spagna 2021, Tappa 10: Roquetas de Mar-Rincón de la Victoria, profilo in 3D

VUELTA - Si ricomincia con la tappa di Rincón de la Victoria. Frazione semplice fino al primo e unico GPM di giornata: il Puerto de Almáchar. 2a categoria di 10,9 km al 4,9%. Sarà durissima vedere qualche sprinter puro riuscire a passare indenne. Poi giù in picchiata fino al traguardo (13,1 km di discesa, solo gli ultimi 2 in pianura). Resta una delle migliori frazioni per i tentativi di fuga.

00:00:30, 26 minuti fa