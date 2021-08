Ciclismo

Ciclismo, Vuelta di Spagna 2021, Tappa 13: Belmez-Villanueva de la Serena, il profilo 3D

VUELTA - Qualche sali e scendi nella parte iniziale, poi si va spediti fino a Villanueva de la Serena dove è atteso lo sprint di gruppo. Molto ravvicinato il traguardo volante, a poco più di 10 km dall'arrivo. Molto probabilmente non ci sarà volata già a Don Benito per non disperdere energie utili.

00:00:30, un' ora fa