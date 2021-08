Ciclismo

Ciclismo, Vuelta di Spagna 2021, Tappa 16: Laredo-Santa Cruz de Bezana, profilo 3D

VUELTA - Comincia la terza settimana della Vuelta con una delle ultime occasioni per i velocisti. Ci sarà qualche dentello qua e là, come l'Alto de Hijas (3a categoria) dopo 106,2 km, ma non dovrebbero esserci problemi in vista della volata di gruppo a Santa Cruz de Bezana. Almeno per gli sprinter che sono rimasti in gruppo.

