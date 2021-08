Ciclismo

Ciclismo, Vuelta di Spagna 2021, Tappa 19: Tapia-Monforte de Lemos, il profilo 3D

VUELTA - Ultima occasione per i velocisti rimasti in corsa, anche se la conformazione della tappa favorisce gli attaccanti. Ci saranno tre GPM nello spazio di 60,9 km. Alto da Sela d'Entorcisa (3a), Alto de Garganta (3a) e Alto de Barbeitos (2a categoria). Il gruppo farà di tutto per tenere compatta la corsa, ma l'aspetto altimetrico si addolcirà solo dopo il traguardo volante di Oural.

00:00:30, 22 minuti fa