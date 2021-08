Ciclismo

Ciclismo, Vuelta di Spagna 2021, Tappa 2: Caleruega-Burgos, il profilo 3D

VUELTA - Prima tappa in linea con probabile volata finale a Gamonal. Grazie agli abbuoni, il vincitore potrà sfilare la maglia roja a chi ha conquistato la crono. Non sarà però una tappa piatta con diversi sali e scendi sparsi per tutta la frazione. Traguardo volante posto a 16,7 km dall'arrivo (che assegnerà altri secondi di abbuono) e occhio al dentello ai -3 km dal traguardo.

