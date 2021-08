Ciclismo

Ciclismo, Vuelta di Spagna 2021, Tappa 21: Padrón-Santiago de Compostela, il profilo 3D della cronometro

VUELTA - Si chiude con la cronometro finale di Santiago de Compostela. Crono medio-lunga di 33,8 km, che favorirà - in chiave classifica - chi è abituato a far bene nelle prove contro il tempo. Crono, comunque, non totalmente pianeggiante con la strada che salirà da Bertamiráns fino al km 20. Anche il finale è in leggera ascesa.

