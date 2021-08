Non cambia la maglia roja dopo la prima volata della Vuelta, nonostanteabbia provato in tutti i modi a sfilarla a. Cambia invece la maglia verde conche conquista la leadership della classifica a punti grazie alla vittoria di Burgos . In realtà c'è una situazione di pari punti tra Philipsen, Jakobsen e Aranburu, tutti a quota 50. In testa c'è però Philipsen avvantaggiato dalla vittoria di tappa. Non c'erano GPM , quindi la maglia a pois resta sulle spalle di, mentreresta il miglior giovane con 2'' di vantaggio su Vlasov.