43 GPM, tre di categoria, con più di 390 km da scalare e 22700 metri di dislivello . Andiamo a vedere nel dettaglio tutten° 76, con categorie, pendenze e punti a disposizione. Sistema di classificazione ben diverso da quello di Tour de France e Giro d'Italia, con meno punti sul tracciato per conquistare la. Il GPM che dà più punti è quello dell'della 18a tappa : è lacon 20 punti al vincitore. La Cima Alberto Fernández viene assegnato alla salita “più dura” e non a quella più alta a livello altimetrico. L'Altu d'El Gamoniteiru è infatti la terza cima più alta di questa edizione con i suoi 1770 metri di quota, alle spalle dell'(1800 metri) e dell'(1965 metri).

-Al km 2,5 Alto del Castillo di 3a categoria (quota 942 metri): salita di 1,2 km al 7,1%;

-

-Al km 39,2 Puerto del Manquillo di 3a categoria (quota 1420 metri): salita di 7,2 km al 4,3%;

-Al km 182,8 Alto de Bocos di 3a categoria (quota 780 metri): salita di 2,8 km al 6,3%;

-Al km 202,8 Picón Blanco di 1a categoria (quota 1485 metri): salita di 7,6 km al 9,3%;

-

-

-Al km 158,3 Alto de la Montaña de Cullera di 3a categoria (quota 184 metri): salita di 1,9 km al 9,4%;

-Al km 16,4 Puerto La Llacuna di 1a categoria (quota 696 metri): salita di 9,4 km al 6,2%;

-Al km 60,5 Puerto de Benilloba di 3a categoria (quota 771 metri): salita di 3 km al 3,5%;

-Al km 80 Puerto de Tudons di 2a categoria (quota 1025 metri): salita di 7,1 km al 5,2%;

-Al km 113 Puerto El Collao di 2a categoria (quota 890 metri): salita di 9,5 km al 4,6%;

-Al km 138,3 Puerto de Tibi di 3a categoria (quota 723 metri): salita di 5,3 km al 5,3%;

-Al km 152 Balcón de Alicante di 1a categoria (quota 995 metri): salita di 8,4 km al 6,2%;

-

-Al km 74,5 Alto de Cuatro Vientos di 2a categoria (quota 952 metri): salita di 10,5 km al 3,8%;

-Al km 131 Alto Collado Venta Luisa di 1a categoria (quota 1965 metri): salita di 29 km al 4,4%;

-Al km 159,1 Alto de Castro de Filabres di 3a categoria (quota 1257 metri): salita di 7,1 km al 3,9%;

-Al km 187,8 Alto de Velefique - categoria Especial (quota 1800 metri): salita di 13,2 km al 6,4%;

-Al km 172,9 Puerto de Almáchar di 2a categoria (quota 612 metri): salita di 10,9 km al 4,9%;

-Al km 57,2 Puerto de Lagunillas - non classificato come GPM (quota 805 metri): salita di 10 km al 4,3%;

-Al km 125,8 Puerto de Locubín di 2a categoria (quota 1095 metri): salita di 8,8 km al 5%;

-Al km 133,6 Valdepeñas de Jaén - non classificato come GPM (quota 1009 metri): salita di 1,9 km al 20% di pendenza massima;

-Al km 126 Alto de San Jerónimo di 3a categoria (quota 573 metri): salita di 13 km al 3,3%;

-Al km 156,2 Alto del 14% di 2a categoria (quota 589 metri): salita di 7,2 km al 5,6%;

-

-Al km 86,7 Puerto Berzocana di 3a categoria (quota 1053 metri): salita di 7,7 km al 5,2%;

-Al km 98 Puerto Collado de Ballesteros di 1a categoria (quota 1410 metri): salita di 2,8 km al 14%;

-Al km 165,7 Pico Villuercas di 1a categoria (quota 1580 metri): salita di 14,5 km al 6,2%;

-Al km 85,1 Alto de la Centenera di 1a categoria (quota 1350 metri): salita di 15,1 km al 5,5%;

-Al km 114 Puerto de Pedro Bernardo di 2a categoria (quota 1226 metri): salita di 9 km al 4,2%;

-Al km 159,1 Puerto de Mijares di 1a categoria (quota 1570 metri): salita di 20,4 km al 5,4%;

-Al km 192,1 Puerto San Juan de Nava di 3a categoria (quota 1110 metri): salita di 8,6 km al 3,8%;

-Al km 106,2 Alto de Hijas di 3a categoria (quota 351 metri): salita di 4,2 km al 6,5%;

-Al km 122,6 Alto de San Cipriano - non classificato come GPM (quota 182 metri): salita di 6 km al 2,9%;

-Al km 37,3 Altu de Hortigueru di 3a categoria (quota 440 metri): salita di 5,3 km al 4,7%;

-Al km 87,9 La Collada Llomena di 1a categoria (quota 1103 metri): salita di 7,6 km al 9,3%;

-Al km 129,6 La Collada Llomena di 1a categoria (quota 1003 metri): salita di 7,6 km al 9,3%;

-Al km 185,8 Lagos de Covadonga - categoria Especial (quota 1085 metri): salita di 12,5 km al 6,9%;

-Al km 54,1 Puertu de San Llaurienzu di 1a categoria (quota 1347 metri): salita di 9,9 km all'8,6%;

-Al km 94,4 Altu de La Cobertoria di 1a categoria (quota 1173 metri): salita di 7,9 km all'8,6%;

-Al km 140,7 Altu la Segá o del Cordal di 2a categoria (quota 790 metri): salita di 12,2 km al 3,8%;

-Al km 162,6 Altu d'El Gamoniteiru - categoria Especial (quota 1770 metri): salita di 14,6 km al 9,8%;

-Al km 21,9 Alto de Sela d'Entorcisa di 3a categoria (quota 433 metri): salita di 9,9 km al 3,9%;

-Al km 34,5 Alto de la Garganta di 2a categoria (quota 900 metri): salita di 10,3 km al 5,6%;

-Al km 60,9 Alto de Barbeitos di 2a categoria (quota 927 metri): salita di 11,8 km al 3,8%;

-Al km 111,7 Alto de Vilachán di 3a categoria (quota 385 metri): salita di 6,5 km al 5,4%;

-Al km 126,9 Alto de Mabia di 2a categoria (quota 439 metri): salita di 6 km al 5,7%;

-Al km 146,1 Alto de Mougás di 1a categoria (quota 632 metri): salita di 9,8 km al 6,4%;

-Al km 176,9 Alto de Prado di 2a categoria (quota 505 metri): salita di 5,5 km al 6,3%;

-Al km 202,2 Alto Castro de Herville di 2a categoria (quota 503 metri): salita di 9,7 km al 4,8%;

-

Tutte le tappe della 76a edizione della Vuelta saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dal 14 agosto al 5 settembre, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe in integrale senza pubblicità e con tanti contenuti in più.