Tra poco il report completo...

Caduta disastrosa ai -11! A terra più di mezzo gruppo, anche la maglia rossa

La classifica generale

Vuelta di Spagna Nibali-Astana: manca solo l'ufficialità. Con lui anche Moscon e Conti IERI A 13:50

Corridore Tempo 1. Kenny Elissonde 17h33'57'' 2. Primoz Roglic +5'' 3. Lilian Calmejane +10'' 4. Enric Mas +20'' 5. Miguel Ángel López +26'' 6. Alejandro Valverde +32'' 7. Giulio Ciccone +32'' 8. Egan Bernal +32'' 9. Mikel Landa +44'' 10. Gino Mäder +45''

Classifiche e risultati

CHI VINCE LA VUELTA 2021? Primoz Roglic Egan Bernal Richard Carapaz Adam Yates Giulio Ciccone Miguel Ángel López Enric Mas Hugh Carthy Aleksandr Vlasov Guillaume Martin Romain Bardet Mikel Landa

3 in fuga: Philipsen batte Démare e Jakobsen all'intermedio

Pronti, via e parte la classifica fuga di giornata con all'attacco i corridori delle squadre professional. Ci sono Lazkano della Caja Rural, Pelayo Sánchez della Burgos e Azperran dell'Euskaltel-Euskadi, alla sua seconda fuga in questa Vuelta. I tre attaccanti accumulano anche un vantaggio di 6 minuti sul gruppo guidato dall'Intermarché-Wanty Gobert, ma dai -100 in poi il margine comincia a calare. Al traguardo volante vince Lazkano, mentre dietro è Philipsen a prendersi il 4° posto davanti Démare, lasciando Jakobsen senza punti.

Maxi caduta e Taaramäe dice addio alla roja, vince Philipsen

Occhio al vento ai -40 dal traguardo, ma nessuno sembra abbia voglia di azionare i ventagli per far fuori qualcuno in vista della volata. Davanti, invece, restano in due con Pelayo Sánchez che non riesce a tenere il ritmo dei due compagni di fuga. Dopo qualche km Lazkano fa fuori anche Azperran ma viene comunque ripreso a 15,7 km dall'arrivo. Ancora qualche allungo in testa al gruppo in ottica di ventagli, ma a 11,7 km dal traguardo ecco il disastro. Maxi caduta che coinvolge, tra gli altri, la maglia roja di Taaramäe e Bardet. L'estone proverà a rientrare, ma perde la maglia, va ancora peggio a Bardet che perde circa 6 minuti, uscendo già dalla classifica. È quindi volata ad Albacete e ad avere la meglio è Philipsen che batte Jakobsen e Dainese. Minali si piazza 8°, ancora una delusione per Démare che fa solo 10°.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Jasper Philipsen 4h24'41'' 2. Fabio Jakobsen st 3. Alberto Dainese st 4. Juan Sebastián Molano st 5. Piet Allegaert st 6. Jon Aberasturi st 7. Jordi Meeus st 8. Riccardo Minali st 9. Reinardt Janse van Rensburg st 10. Arnaud Démare st 125. Rein Taaramäe +2'21''

Rivivi la 5a tappa della Vuelta On Demand (Contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Premium Ciclismo La Vuelta | 5a tappa 14:49-18:06 Live

Vuelta, dove vederla in tv e in live streaming

Tutte le tappe della 76a edizione della Vuelta saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dal 14 agosto al 5 settembre, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

Ajò! Ajò! Quando Aru vinse la Vuelta facendo impazzire Magrini

Vuelta di Spagna Tutte le salite della Vuelta 2021: l'Altu d'El Gamoniteiru fa paura 15/08/2021 A 03:29