Jakobsen, hurrà 377 giorni dopo l'incidente: rivivi la volata

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Fabio Jakobsen 3h43'07'' 2. Arnaud Démare st 3. Magnus Cort Nielsen st 4. Alberto Dainese st 5. Michael Matthews st 6. Piet Allegaert st 7. Jordi Meeus st 8. Matteo Trentin st 9. Jasper Philipsen st 10. Riccardo Milani st

Classifiche e risultati

3 in fuga

Parte subito la fuga con l'attacco dei due della Burgos, Madrazo-Canal, oltre a Bou dell'Euskaltel Euskadi. A lavorare in gruppo c'è l'Intermarché Wanty-Gobert della maglia roja Rein Taaramäe, che tiene la fuga a poco più di 4 minuti. In un secondo momento arrivano anche l'Alpecin Fenix di Philipsen, la Groupama-FDJ di Démare e la Deceuninck Quick Step di Jakobsen. Al traguardo volante di Alcolea del Pinar non resta che un minuto di vantaggio per tre con Bou che vince lo sprint intermedio, mentre Sénéchal anticipa Philipsen per il 4° posto.

Cade Taaramäe, vince Jakobsen

A 13,5 km dall'arrivo i fuggitivi vengono ripresi e cominciano le operazioni per impostare la volata. Le squadre dei big restano davanti perché il vento può essere un'incognita nel finale, ecco che a tirare sono la Jumbo Visma di Roglic e la Ineos Grenadiers di Bernal e Adam Yates. Resta troppo indietro la maglia roja Taaramäe che finisce a terra a 2,2 km dall'arrivo. Fortuna per lui che eravamo già nei 3 km finali e non perde così la maglia nonostante il suo ritardo al traguardo. All'ultimo km entra per prima l'Alpecin Fenix di Philipsen, subito dietro la Groupama-FDJ di Démare. Il francese non vuole sbagliare questa volta, ma è costretto a partire troppo presto a causa di una sparata di Planckaert. Démare lo riprende, ma da dietro viene rimontato da Jakobsen che lo passa proprio prima del traguardo. Vittoria per lo sprinter della Deceuninck Quick Step che anticipa Démare, Magnus Cort Nielsen e il nostro Alberto Dainese.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Rein Taaramäe 13h08'21'' 2. Kenny Elissonde +25'' 3. Primoz Roglic +30'' 4. Lilian Calmejane +35'' 5. Enric Mas +45'' 6. Miguel Ángel López +51'' 7. Alejandro Valverde +57'' 8. Giulio Ciccone +57'' 9. Egan Bernal +57'' 10. Mikel Landa +1'09'' 13. Fabio Aru +1'14''

