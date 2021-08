Era l'ultima occasione per le ruote veloci questa sedicesima tappa con arrivo a Santa Cruz de Bezana. Fabio Jakobsen si conferma il migliore degli sprinter della Vuelta 2021 e centra la tripletta personale con una volata perfetta, dopo il consueto ottimo lavoro della Deceuninck Quick Step. Altro piazzamento per Matteo Trentin che prova a giocare d'anticipo sull'olandese, ma è costretto ad arrendersi. Terzo posto per lui alle spalle di Jordi Meeus della Bora-Hansgrohe. Bene anche gli altri velocisti italiani: Dainese è quinto, in top 10 c'è anche Minali, ottavo. Giornata di trasferimento per i big della classifica, maglia rossa sempre nelle mani di Eiking.

Jakobsen, tris e regalo di compleanno, rivivi la volata

L'ordine di arrivo

Vuelta di Spagna Tutte le salite della Vuelta 2021: l'Altu d'El Gamoniteiru fa paura 15/08/2021 A 03:29

1. JAKOBSEN 4h08m57s 2. MEEUS s.t. 3. TRENTIN s.t. 4. MATTHEWS s.t. 5. DAINESE s.t. 6. ABERASTURI s.t. 7. OLIVEIRA s.t. 8. MINALI s.t. 9. SOTO s.t. 10. VENTURINI s.t.

Caduta e ritiro per Ciccone

Tappa che inizia subito con una brutta caduta in gruppo. Tra i coinvolti Enric Mas e Guillaume Martin, ma a farne le spese maggiormente è Giulio Ciccone che dopo essere risalito in sella è costretto al ritiro per una forte contusione al ginocchio destro.

La caduta che ha coinvolto Ciccone in avvio di tappa Credit Foto Getty Images

Fuga di 5 uomini, ma il gruppo vuole la volata

La consueta fuga del giorno prende forma dopo pochi chilometri, ma si capisce fin da subito che il gruppo non si farà scappare la volata. Vantaggio massimo di 2 minuti per i 5 battistrada.

La fuga di giornata, tappa 16 Credit Foto Getty Images

La UAE vuole staccare Jakobsen

Il percorso è tortuoso e presenta numerosi strappi prima del traguardo. La UAE tenta il forcing per staccare il rivale numero uno di Trentin, ovvero Jakobsen. L'obiettivo viene raggiunto intorno ai -60km, ma la Deceuninck riesce a riportare sotto il suo capitano in un tratto di discesa.

Trentin anticipa, Jakobsen ha un altro passo

Si arriva alla tanto agognata volata, con Trentin che esce subito dalle ruote di Jakobsen dopo l'ultima curva, ma la maglia verde è semplicemente più forte. Sprint dominato davanti a Meeus della Bora Hansgrohe e allo stesso Trentin, terzo al traguardo. Alberto Dainese è quinto alle spalle di Matthews, mentre Riccardo Minali conclude all'ottavo posto. Ancora fuori dai giochi Arnaud Demare che conclude così una Vuelta davvero deludente.

Jakobsen trionfa alla Vuelta 2021 Credit Foto Eurosport

La classifica generale

1. EIKING 59h57m50s 2. MARTIN +54'' 3. ROGLIC +1'36'' 4. MAS +2'11'' 5. LOPEZ +3'04'' 6. HAIG +3'35'' 7. BERNAL +4'21'' 8. YATES +4'34'' 9. KUSS +4'59'' 10. GROSSSCHARTNER +5'31'' 11. VLASOV +6'04'' 12. MADER +6'47'' 13. MEINTJES +7'07'' 14. DE LA CRUZ +7'11'' 15. PEDRO LOPEZ +11'08''

Classifiche e risultati

CHI VINCE LA VUELTA 2021? Primoz Roglic Egan Bernal Adam Yates Miguel Ángel López Enric Mas Giulio Ciccone Mikel Landa Aleksandr Vlasov

----

Vuelta, dove vederla in tv e in live streaming

Tutte le tappe della 76a edizione della Vuelta saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dal 14 agosto al 5 settembre, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

Ajò! Ajò! Quando Aru vinse la Vuelta facendo impazzire Magrini

Vuelta di Spagna Vuelta 2021: risultati e highlights di tutte le tappe 15/08/2021 A 02:17