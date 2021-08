Ciclismo

Ciclismo, Vuelta di Spagna - Adam Yates: "Il mio attacco? Volevo recuperare il tempo perso a Burgos. Ci sono ancora"

VUELTA DI SPAGNA - Adam Yates è stato uno dei pochi a muoversi con convinzione sul Picon Blanco, ma non è riuscito a fare la differenza. "Anche per colpa del vento" ha aggiunto il britannico. Yates spiega il perché del suo attacco, per voglia di rivalsa dopo i 31'' persi da Roglic nell'ultima frazione a Burgos. Ma Adam non demorde: "Sono ancora in battaglia".

00:01:09, 23 minuti fa