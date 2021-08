Ciclismo

Ciclismo, Vuelta di Spagna, Alejandro Valverde prende una buca e va oltre il guard rail: per fortuna si salva. Si ritira

VUELTA DI SPAGNA - Sul Puerto El Collao, a più di 40 km dal traguardo, parte all'attacco Valverde che puntava ad isolare Roglic. Alla fine della salita, però, il murciano prende una buca e finisce oltre il guard rail. Per sua fortuna trova un appiglio e non finisce giù. Non può però ripartire e si ritira.

00:02:12, 2 ore fa