Ciclismo

Ciclismo, Vuelta di Spagna - Cort Nielsen: "Una vittoria speciale, diversa dalle altre. Roglic stava arrivando..."

VUELTA DI SPAGNA - Felicissimo Cort Nielsen per aver ottenuto questa vittoria, addirittura in salita, per lui che è di professione un velocista, per quanto sia meglio identificabile come passista veloce. Il danese riesce ad evitare il ritorno di Roglic e può gridare "vittoria". Un successo diverso dagli altri, per un corridore abituato agli sprint di gruppo.

00:01:21, 2 ore fa