Ciclismo, Vuelta di Spagna - Ion Izagirre: "Siamo una squadra che cercherà di conquistare diverse vittorie"

VUELTA - Il corridore dell'Astana spiega quella che sarà la strategia di squadra in vista di questa tre settimane. Ok la classifica con Vlasov, ma ci sono tanti corridori nel team kazako che proveranno a centrare la vittoria di tappa come fatto dallo stesso Ion Izagirre nella passata stagione.

00:01:33, 19 minuti fa