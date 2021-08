Abbiamo già dato un'occhiata alla top 25 della classifica , ma andiamo a vedere nel dettaglio la posizione di tutti i big della generale e il loro ritardo dopo la 5a tappa, vinta da Michael Storer sul Balcón de Alicante . Roglic resta in testa nonostante diversi corridori andati in fuga siano rientrati in classifica. Distacchi invariati tra i big, se non per Landa, Vlasov e Ciccone che hanno ceduto proprio nel finale. Out Hugh Carthy e Valverde che si ritirano