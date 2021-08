Ciclismo

Ciclismo, Vuelta di Spagna - La gioia di Jakobsen, una maglia rossa per terra: il meglio dall'onboard camera

VUELTA DI SPAGNA - Andiamo a rivivere quanto accaduto nella tappa di Molina de Aragón, che ha visto il trionfo di Fabio Jakobsen in volata. Un bellissimo ritorno alla vittoria per il corridore della Deceuninck Quick Step che non vinceva in un Grande Giro dal settembre 2019. Che paura invece per il leader della classifica Taaramäe che è finito per terra proprio nel finale di corsa.

00:01:14, 24 minuti fa