Classifiche e risultati

Vuelta di Spagna Tutte le salite della Vuelta 2021: l'Altu d'El Gamoniteiru fa paura 15/08/2021 A 03:29

CHI VINCE LA VUELTA 2021? Primoz Roglic Egan Bernal Richard Carapaz Adam Yates Giulio Ciccone Miguel Ángel López Enric Mas Hugh Carthy Aleksandr Vlasov Guillaume Martin Romain Bardet Mikel Landa

Roglic fa il controllore ed è molto tranquillo

Roglic si è detto un sopravvissuto dopo il Picón Blanco (che non conosceva), e ha comunque si è detto undopo il(che non conosceva), e ha comunque perso la maglia roja . Detto questo, sembrava essere proprio l'obiettivo originario dello sloveno che ha lasciato andare via la fuga proprio per non concedere la vittoria ad un rivale, perdendo poi la roja, così da non portare il peso della leadership già ad inizio Vuelta. Poi, sulla salita finale, ha pedalato meglio dei propri avversari, guadagnando su qualche rivale . Per ora Roglic è tranquillo e sicuro dei suoi mezzi.

Roglic e Bernal si marcano, ma Aru e Ciccone sono lì: rivivi l'arrivo dei big

Bernal è il capitano della Ineos anche se Yates...

Richard Carapaz che, sul Picón Blanco, ha perso la bellezza di 1 minuto. Un po' tanto, considerando che siamo solo alla terza tappa. L'ecuadoriano è stato Bernal ad essere capitano unico della Ineos Grenadiers. Il colombiano ha 27'' di ritardo da Roglic e tutto è ancora in gioco: sarà comunque lui a sfidare lo sloveno. Occhio comunque alla presenza di Adam Yates. Il britannico è a 51'', ma è stato uno dei più pimpanti sulla salita finale. C'è comunque un podio che si può conquistare e la Vuelta è ancora lunghissima. Uno degli sconfitti di giornata è statoche, sul Picón Blanco, ha perso la bellezza di 1 minuto. Un po' tanto, considerando che siamo solo alla terza tappa. L'ecuadoriano è stato anche penalizzato di altri 20'' , cosa che ha portatoad essere capitano unico della Ineos Grenadiers. Il colombiano hae tutto è ancora in gioco: sarà comunque lui a sfidare lo sloveno. Occhio comunque alla presenza di. Il britannico è a 51'', ma è stato uno dei più pimpanti sulla salita finale. C'è comunque un podio che si può conquistare e la Vuelta è ancora lunghissima.

Carapaz sventola già bandiera bianca: si stacca sul Picón Blanco

La Movistar finalmente compatta?

È il pezzo delle 5 verità, ma quando si parla di Movistar non ci possono essere mai certezze. Loro si sono detti contenti per la strategia “perfetta” che hanno messo in piedi, ma potrebbe essere il lancio alla terza stagione sui disastri del team spagnolo. Detto questo, Enric Mas, Miguel Ángel López e Valverde hanno pedalato con i migliori e, anzi, sono stati loro a fare il forcing nella parte finale della salita. Se correranno sempre così, con questa gamba e questa sintonia, potranno essere degli avversari temibili per tutti.

Enric Mas Credit Foto Getty Images

Landa cade sempre nello stesso errore

Un altro che è andato tendenzialmente bene è stato Mikel Landa. Il basco è arrivato con i migliori e, anzi, forse può recriminare per non essere riuscito a staccare i rivali sul Picón Blanco. Anche perché su quella salita, è stata la sua Bahrain Victorious a fare il ritmo, mandando in difficoltà vari corridori. Poels, Padun, Damiano Caruso e Mäder hanno lavorato alacremente per il proprio capitano che però non ha abbozzato neanche un attacco. Un classico ormai di Landa che riesce a rendere meglio quando non ha pressioni da uomo di classifica. Attendiamo ancora qualche tappa per dare verdetti, ma sarebbe ora che Landa partisse...

Mikel Landa Credit Foto Getty Images

L'Italia c'è: Ciccone può sperare

Italia c'è. Almeno per adesso s'intende, ma parlando di Ciccone e Aru potevamo vederli fuori classifica già dalla prima tappa di salita. È stato davvero bello rivedere Fabio Aru pedalare con i migliori fino all'ultimo metro. La sua classifica è già deficitaria si può sognare. Con Ciccone invece si sogna una top 5 della classifica e, vedendo chi c'è, sarebbe un grande risultato. Per ora l'abruzzese ha lo stesso tempo di Bernal, tanto per dire, cosa che comunque non ci stupisce. Fino alla caduta nella tappa di Sega di Ala, Ciccone era stato uno dei più performanti all'ultimo Giro d'Italia. Questa è la sua prima occasione da capitano unico e speriamo che riesca a conquistare un ottimo risultato che faccia svoltare la sua carriera. Ce lo siamo tenuti per ultimo, ma siamo felici di dirlo: l'. Almeno per adesso s'intende, ma parlando dipotevamo vederli fuori classifica già dalla prima tappa di salita. È stato davvero bello rivederepedalare con i migliori fino all'ultimo metro. La sua classifica è già deficitaria a causa della cronometro iniziale , ma il sardo non pensa alla generale. Pensa solo a stare con i migliori e a costruirsi la possibilità di piazzare un attacco in una tappa da qui al 5 settembre ( quando smetterà di pedalare tra i professionisti ). L'obiettivo è chiudere con una vittoria e, per come pedala,. Con Ciccone invecee, vedendo chi c'è, sarebbe un grande risultato. Per ora l'abruzzese ha lo stesso tempo di Bernal, tanto per dire, cosa che comunque non ci stupisce. Fino alla caduta nella tappa di Sega di Ala, Ciccone era stato uno dei più performanti all'ultimo Giro d'Italia. Questa è la sua prima occasione dae speriamo che riesca a conquistare un ottimo risultato che faccia svoltare la sua carriera.

Giulio Ciccone all'arrivo sul Picon Blanco - Imago pub not in FRAxNED Credit Foto Imago

Vuelta, dove vederla in tv e in live streaming

Tutte le tappe della 76a edizione della Vuelta saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dal 14 agosto al 5 settembre, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

Ajò! Ajò! Quando Aru vinse la Vuelta facendo impazzire Magrini

Vuelta di Spagna Vuelta 2021: risultati e highlights di tutte le tappe 15/08/2021 A 02:17