Ciclismo, Vuelta di Spagna - Roglic show, vince a Burgos! A 25'' Carapaz, a 27'' Bernal: rivivi la sua prova

VUELTA DI SPAGNA - Roglic dà subito una prova della sua bravura a cronometro, non a caso è il campione olimpico. Lo sloveno infligge 25'' a Carapaz e 27'' a Bernal. Non parliamo di distacchi che cambiano le gerarchie di chi vincerà la Vuelta, ma fortuna per i due corridori della Ineos Grenadiers che la crono era solo di 7,1 km. Il corridore della Jumbo Visma si prende anche la prima maglia roja!

00:01:22, un' ora fa