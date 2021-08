Ciclismo

Ciclismo, Vuelta di Spagna - Taaramäe: "Volevo battere Dombrowski dopo il Giro. Grazie a Valerio Piva"

VUELTA DI SPAGNA - Taaramäe felicissimo per aver ottenuto questa vittoria e aver conquistato la maglia roja. "Soprattutto a 35 anni" aggiunge l'estone che aveva un po' il dente avvelenato, ironicamente, con Dombrowski che gli aveva soffiato la tappa di Sestola al Giro 2021. Anche in quella tappa erano andati in fuga insieme... Un ringraziamento particolare poi al suo ds Valerio Piva.

00:02:10, 34 minuti fa