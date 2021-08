Ciclismo

Ciclismo, Vuelta - Landa: "Un piacere tornare alla Vuelta. Si farò classifica, ci proverò"

VUELTA - Grande concentrazione per Mikel Landa che spera di fare bene alla Vuelta, da leader della sua squadra in classifica dopo le sfortune del Giro dove dovette lasciare dopo sole cinque tappe a causa di una caduta che lo ha bloccato per tutto il resto della stagione.

00:00:49, 23 minuti fa