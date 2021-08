Ciclismo

Jakobsen, tris e regalo di compleanno, rivivi la volata

Ultima occasione disponibile per i velocisti e ne approfitta Fabio Jakobsen che cala il tris alla Vuelta nella 16a tappa. Frazione che si decide in volata dove ci sono anche Matteo Trentin e Jordi Meeus che non possono nulla davanti a Jakobsen. Con Trentin, Dainese e Minali ci sono 3 italiani nella prima top 10 della terza settimana.

00:00:58, un' ora fa