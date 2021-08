Ciclismo

Roglic cade in discesa, "Sto bene. No rischi, no gloria"

Primoz Roglic scatta in salita cercando di lasciare sul posto i più immediati inseguitori. Tocca il freno in discesa e perde il controllo della bicicletta, scivola a terra ma si rialza subito. Alla fine della tappa ha commentato: “Senza rischio non c’è gloria” ma non è la prima volta che lo Sloveno sembra essere incerto in discesa…

