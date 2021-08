Enric Mas che si è confermato ad altissimi livelli anche in una delle tappe più dure di questa Vuelta. Il corridore della Movistar, infatti, è stato l'unico a tenere il passo di uno scatenato Roglic che sull'Alto de Velefique ha fatto la 28 i secondi che separano È stata una giornata molto positiva perche si è confermato ad altissimi livelli anche in una delle tappe più dure di questa Vuelta. Il corridore della, infatti, è stato l'unico a tenere il passo di uno scatenatoche sull'Alto de Velefique ha fatto la differenza staccando tutti . Lo spagnolo non ha però lasciato scappare lo sloveno e diventa il suo più credibile avversario dopo l'ultima tappa della prima settimana. Sono soloche separano i due in classifica e ci saranno diverse altre tappe di montagna per provare a scalzare il corridore della Jumbo Visma dal suo trono. Le telecamere della VAR, però, hanno pizzicato Mas attaccato all'ammiraglia. Per sua fortuna non ha ricevuto secondi di penalizzazione ma solo una multa.

Roglic e Mas a caccia di abbuoni: rivivi il vero duello della Vuelta

Cosa è successo con Enric Mas?

Dal referto della Giuria, si è appreso della multa inflitta ad Enric Mas e al suo direttore sportivo della Movistar. 200 franchi svizzeri, a testa, da pagare per la bidon collé, ovvero quella manovra in cui il corridore che va al rifornimento sta per più di qualche secondo attaccato alla propria ammiraglia con il ds che gli passa la borraccia. Non sempre si applica la multa, a meno che il corridore non stia attaccato per più di qualche secondo.

Perché Mas non è stato penalizzato?

Come detto, la manovra del bidon collé è una manovra che si vede spesso durante le tappe e nelle prove dei pro. La Giuria fa finta di niente se stiamo nell'ordine dei 5'', in caso contrario scatta comunque una multa salata per entrambi. Ben diversa, invece, la situazione in cui un corridore si attacca proprio alla macchina, anche se solo per pochi secondi. Come capitato, proprio nell'ultima frazione, a Dani Navarro che per questa manovra scorretta si è beccato 200 franchi svizzeri di multa, -4 nella classifica a punti, -4 nella classifica scalatori e 10'' di penalizzazione.

Vuelta, dove vederla in tv e in live streaming

