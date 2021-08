Ciclismo

Vuelta di Spagna, Rafał Majka, che assolo! Vittoria dopo fuga di 90 km con dedica al papà scomparso per Covid

VUELTA DI SPAGNA - Impresa straordinaria per spezzare un digiuno di vittorie che durava da 4 anni per Rafal Majka, che ha dedicato la vittoria al papà morto recentemente per Covid, che è l’eroe della quindicesima tappa della Vuelta con arrivo al El Barraco. Il polacco della Uae Emirates dopo 90 km di fuga solitaria ha conquistava un successo che gli mancava dalla Vuelta 2017.

00:01:14, 34 minuti fa