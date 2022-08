Ciclismo

Ancora Sam Bennett! Altra volata vincente, rivivila

VUELTA DI SPAGNA - Seconda vittoria in due giorni per Sam Bennett, che si dimostra il velocista del momento tra colo che sono presenti alla Vuelta. Il corridore della BORA Hansgrohe batte Mads Pedersen e Daniel McLay e conquista la sua decima vittoria in un Grande Giro.

00:01:11, 34 minuti fa