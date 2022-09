Ciclismo

Chi vince tra Mads Pedersen e Coquard? I pronostici di Eurosport

VUELTA DI SPAGNA - Si riparte nella terza settimana con la tappa di Tomares, una delle ultime occasioni per i velocisti. Anche se non parliamo proprio di sprinter puri. Chi sono i favoriti? Per i nostri esperti sarà lotta tra Mads Pedersen e Coquard, c'è chi punta comunque su qualche altro nome.

00:02:56, un' ora fa