Remco Evenepoel non le abbiamo certo scoperte sabato con la seconda vittoria in carriera alla Il talento puro, l'esplosività e la completezza dinon le abbiamo certo scoperte sabato con la seconda vittoria in carriera alla Clasica San Sebastian . È il terzo corridore nella storia a vincere la corsa basca e la Liegi nello stesso anno dopo Valverde (2008) e Gilbert (2011). Il modo in cui è arrivato il successo ha però impressionato: attacco in salita a 46 km dal traguardo, il solo Simon Yates a tenere inizialmente le sue ruote prima di essere macinato dal ritmo infernale imposto dal belga. Il corridore della Quick-Step Alpha Vinyl approccia la Vuelta con tante aspettative, ma può davvero ambire all'alta classifica?

Remco Evenepoel all'attacco: il momento in cui costruisce la sua fuga

L'avvicinamento alla Vuelta

a cronometro è alla pari o anche leggermente superiori ai big, sulle salite impegnative paga ancora un gap dagli scalatori puri. Evenepoel è tra i pochi corridori ad aver impostato la stagione sulla corsa spagnola. In primavera la straordinaria vittoria alla Liegi , la sua prima Monumento, contornata dal secondo posto al Giro della Comunità Valenciana (battuto da Vlasov che sarà al via della Vuelta), il trionfo all'Algarve, tanti piazzamenti alla Tirreno-Adriatico prima del Giro dei Paesi Baschi corso sempre con i migliori. L'ultima corsa a tappe disputata è stato il Giro di Svizzera, in cui sono emersi chiaramente due aspetti:

Preparazione mirata

Il belga non ha disputato Giro d'Italia e Tour de France e la preparazione specifica per la Vuelta l'ha sviluppata in particolare nell'ultimo mese. Si è trasferito a Livigno dove ha svolto un programma di lavoro molto intenso sulle salite italiane. Evenepoel ha perso peso e ha cambiato il suo fisico come si è visto a San Sebastian. Come confermato dallo stesso corridore, il lavoro svolto è stato finalizzato unicamente a migliorare la performance sulle salite più pendenti. Una dichiarazione di intenti in vista della Vuelta.

Obiettivo alta classifica?

Evenepoel non ha mai nascosto il suo sogno di conquistare un podio nei grandi giri. La Vuelta sarà un'opportunità molto interessante per il classe 2000 che si presenta al via nel momento di maggiore forma della sua giovane carriera. Sulla salita di Jaizkibel ha fatto la differenza su Simon Yates con il passo e quello di ieri è stato un confronto utile per valutare le sue ambizioni per la corsa a tappe spagnola.

Quelle della classica basca erano salite brevi ed esplosive, non troppo paragonabili a quelle da affrontare nelle 3 settimane della Vuelta che spesso presentano anche pendenze al 20%, su cui Evenepoel può pagare dazio. Il suo obiettivo dichiarato alla vigilia è quello di vincere la cronometro individuale e quella a squadre, ma sicuramente curerà la classifica. La terza settimana sarà il vero banco di prova per lui.

Gli avversari

Primoz Roglic e Joao Almeida. Entrambi al momento sono superiori a Evenepoel nelle tre settimane. Il podio però potrebbe non essere un'utopia. Bernal potrebbe non esserci e comunque sarà difficile vederlo tra i protagonisti al rientro dal lungo stop, in casa Ineos il capitano dovrebbe essere Carapaz. Se la giocherà con Hindley, vincitore al Giro e con una condizione da verificare, oppure con il piano B della Bora Hansgrohe e cioè Vlasov. Un exploit dai tanti veterani presenti ce lo si aspetta: Nibali, Pozzovivo, Valverde e Quintana proveranno a lasciare il segno. Startlist ancora tutta da confermare , ma sulla carta i favoriti per la vittoria sono. Entrambi al momento sono superiori a Evenepoel nelle tre settimane. Il podio però potrebbe non essere un'utopia. Bernal potrebbe non esserci e comunque sarà difficile vederlo tra i protagonisti al rientro dal lungo stop, in casa Ineos il capitano dovrebbe essere. Se la giocherà con, vincitore al Giro e con una condizione da verificare, oppure con il piano B della Bora Hansgrohe e cioèUn exploit dai tanti veterani presenti ce lo si aspetta:proveranno a lasciare il segno.

