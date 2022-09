Ciclismo

Ciclismo, Vuelta Spagna 2022 - Pelle d'oca: Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde applauditi da tutto il gruppo

VUELTA SPAGNA - Oggi è l’ultima tappa in un grande giro per due campioni come Alejandro Valverde e Vincenzo Nibali che a fine stagione appenderanno la bici al chiodo.

00:01:17, un' ora fa