Ciclismo

Ciclismo, Vuelta Spagna 2022 - Remco Evenepoel è il nuovo "rey": rivivi il podio a Madrid

VUELTA SPAGNA - Epilogo a sorpresa per la passerella finale in quel di Madrid alla Vuelta a España 2022: la ventunesima frazione della corsa iberica va a Juan Sebastian Molano, che stupisce tutti in volata, cogliendo la vittoria più bella della carriera. Esulta finalmente, al termine di tre settimane durissime, Remco Evenepoel, che fa tornare il Belgio sul tetto di Spagna.

00:02:07, 34 minuti fa