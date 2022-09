Con la tappa di Madrid, vinta da Molano , si chiude ufficialmente la Vuelta di Spagna 2022. Non cambia nessuna classifica in realtà, perché tutto era stato ghiacciato con la frazione di Puerto de Navacerrada in cuiaveva fatto tappa e maglia a pois . L'unica novità di questa ultima frazione è la nomina di supercombattivo della Vuelta: viene insignito di questo titolo. Il corridore dell'UAE Emirates lo abbiamo visto in formato gregario e in formato fuggitivo e ha vinto anche una tappa, quella di Bilbao