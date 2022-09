La tappa del Monasterio de Tentudía era la prima occasione per i big della classifica, anche se senza Roglic è mancato un po' lo spettacolo . Vince Uran, andato in fuga subisce qualche scatterello però il belga risponde presente con autorità. Anzi, il corridore della Quick Step Alpha Vinyl è riuscito a guadagnare qualche secondo con l'allungo finale. Per adesso nessuna minaccia aper la maglia a pois,ha già ipotecato invece la maglia verde.

