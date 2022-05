Remco Evenepoel. Il corridore belga ha conquistato 3 delle 6 tappe in programma, oltre alla classifica generale. Niente da fare per i vari Hayter, Geoghegan Hart, Chaves, Johannessen e gli altri che speravano di fare classifica generale. La tappa decisiva è stata quella del Gaustatoppen, con Evenepoel che Al Giro di Norvegia, che si è corso in parallelo con l'ultima settimana del Giro d'Italia , c'è stato il netto dominio di. Il corridore belga ha conquistato 3 delle 6 tappe in programma, oltre alla classifica generale. Niente da fare per i vari Hayter, Geoghegan Hart, Chaves, Johannessen e gli altri che speravano di fare classifica generale. La tappa decisiva è stata quella del, con Evenepoel che ha fatto il vuoto già ai -5 dalla vetta . È vero che non c'erano, comunque, i migliori scalatori del mondo del ciclismo, ma ad impressionare sono stati i suoi numeri. Una salita di 8,9 km al 9,3% di pendenza media scalata in 27'03''. Vuol dire che ha espresso una potenza di 6,5 watt per kg. Nessuno in questa stagione ha fatto una prestazione del genere, dal punto di vista prettamente statistico. Evenepoel è pronto per la sfida a Pogacar? Ha risposto lo stesso Patrick Lefevere, general manager della Quick Step Alpha Vinyl, che all'Het Nieuwsblad ha spiegato il perché non stia a guardare questi numeri...

Non bastano i watt per kg per essere favoriti

I dati sono un punto di riferimento per i corridori, ma non mi toccano. A cosa servono se non sai l’esatto peso e non tieni conto delle tattiche di corsa? Non mi preoccupo molto di questo. Fare meglio di Pogacar vuol dire batterlo in corsa. 6,5 watt per kg non bastano per diventare il favorito della Vuelta. [Patrick Lefevere all'Het Nieuwsblad]

Anche se Evenepoel ha cambiato mentalità

Il modo in cui ho visto correre Remco Evenepoel al Giro di Norvegia è irriconoscibile. Tutti hanno già parlato di come sia enormemente cresciuta la sua esplosività e lui lo ha dimostrato ancora nella prima tappa. Ma ho trovato impressionante anche la metamorfosi di mentalità. Remco corre molto più stabile, molto più rilassato

