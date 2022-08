Ciclismo

García Acosta spiega la logistica della Vuelta: "Il bus lo mandiamo in Germania, le bici in Spagna"

VUELTA DI SPAGNA - Un po' impegnativa la trasferta dai Paesi Bassi, da dove è partita la Vuelta, alla Spagna. I corridori avranno infatti un bus diverso rispetto a quello usato nel primo week end. Quello verrà usato, almeno per la Movistar, per l'imminente Giro di Germania. Ad attende i corridori, in Spagna, c'è un altro bus. Ma dovranno arrivare anche la bici...

