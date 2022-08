Andiamo a vedere tutte le classifiche dopo questa prima tappa della Vuelta che ha visto il trionfo della Jumbo Visma di Primoz Roglic. A indossare la prima maglia roja è, però,ovvero il primo a transitare sotto la linea del traguardo ( ecco le regole della cronosquadre ). Non si sono 'mosse' le classifiche a punti e scalatori perché non c'erano punti in palio, ma verranno indossate comunque le maglie nella prossima tappa: ala maglia verde, adla maglia a pois. In pratica un en-plein, con unica eccezione per la maglia dei giovani. Il bianco verrà indossato da