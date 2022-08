LIVE: Vitoria-Gasteiz - Laguardia

Vuelta di Spagna - Vitoria Gasteiz-Laguardia: percorso, favoriti, quote scommesse e dove vederla in tv e live streaming

VUELTA DI SPAGNA - Dopo il primo giorno di riposo, si arriva finalmente in Spagna con la tappa di Laguardia che prevede 2 GPM e una rampa finale all'8,4%. Vedremo il primo confronto tra gli uomini di classifica. In molti proveranno già ad attaccare Roglic che, per ora, è il migliore dei big dopo la cronosquadre di Utrecht. Lo sloveno, però, è uno dei favoriti di giornata insieme ad Alaphilippe.