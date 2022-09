LIVE: Montoro - Sierra de la Pandera

Vuelta di Spagna - 3 settembre 2022

Segui il Vuelta di Spagna Montoro - Sierra de la Pandera tappa live con Eurosport. Montoro - Sierra de la Pandera comincia alle 13:17 il 3 settembre 2022.

Scopri le ultime notizie di ciclismo e trova Vuelta di Spagna Risultati, Classifiche e percorsi. Al termine della Montoro - Sierra de la Pandera, assicurati di aver controllato il programma complete di tutte le tappe, gli aggiornamenti live per le tappe successive. Puoi anche trovare la lista dei Vincitori precedenti.

Segui i grandi campioni come Rui Costa, Mathieu van der Poel, Mark Cavendish, Filippo Ganna e gli altri campionissi che stanno dominando la stagione. Inoltre goditi lo spettacolo dei grandi team in azione, come Bora-Hansgrohe, Ineos Grenadiers e Cofidis tra gli altri.

Gli appassionati di ciclismo possono leggere tutte le ultime breaking news di Vuelta di Spagna, le interviste, i commenti degli esperti, le repliche e gli highlights. Resta aggiornato su tutti gli eventi più important di questa stagione inclusi Tour de France, Giro d’Italia e Vuelta di España.

Rendi Eurosport la tua fonte di riferimento per gli sport online, dal ciclismo al calcio, tennis, basket, snooker e altro ancora. Goditi gli aggiornamenti in tempo reale dalle più grandi competizioni sportive.